Паник о том, можно ли назвать КХЛ 2-й по силе лигой мира: «Да! НХЛ более контактная, физически чуть сложнее, но КХЛ – одна из топовых лиг мира»
Рихард Паник высказался об уровне КХЛ в сравнении с НХЛ.
– Можно ли назвать КХЛ второй по силе лигой в мире?
– Да! Я был приятно удивлен, насколько хорошие хоккеисты здесь собраны.
Быстрая, динамичная игра, мастеровитые ребята. НХЛ более контактная лига, физически чуть сложнее, но КХЛ – одна из топовых лиг мира, – сказал словацкий форвард «Локомотива».
В НХЛ Паник провел в общей сложности 521 матч за «Тампу», «Торонто», «Чикаго», «Аризону», «Вашингтон», «Детройт» и «Айлендерс», набрав 195 (88+107) очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
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