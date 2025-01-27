Паник о том, можно ли назвать КХЛ 2-й по силе лигой мира: «Да! НХЛ более контактная, физически чуть сложнее, но КХЛ – одна из топовых лиг мира»

Рихард Паник высказался об уровне КХЛ в сравнении с НХЛ.

– Можно ли назвать КХЛ второй по силе лигой в мире?

– Да! Я был приятно удивлен, насколько хорошие хоккеисты здесь собраны.

Быстрая, динамичная игра, мастеровитые ребята. НХЛ более контактная лига, физически чуть сложнее, но КХЛ – одна из топовых лиг мира, – сказал словацкий форвард «Локомотива ».

В НХЛ Паник провел в общей сложности 521 матч за «Тампу», «Торонто», «Чикаго», «Аризону», «Вашингтон», «Детройт» и «Айлендерс», набрав 195 (88+107) очков.