Бахмутов о СКА: «Забрасывают больше всех, а защита на уровне «Барыса» с «Сочи». Состав у команды чемпионский – странно наблюдать такую картину»
СКА набрал 59 очков в 48 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.
«Состав у СКА чемпионский, но странно наблюдать такую картину. Пока они не показывают игру, которую от них все ждут. Им надо серьезно уделить внимание обороне. Это касается не только вратарей, а и защитников, и нападающих. У них оборона должна начинаться с потери шайбы. Это должен быть их общий тренд — увлекаться не атакой, а обороной. Забивать у них есть кому.
Если выстроят железобетонную оборону всех звеньев и линий, начиная с зоны соперника, тогда они могут претендовать на что-то серьезное. А пока будут находиться в середине таблицы. А если в таком же состоянии подойдут к плей-офф... Не знаю, что они смогут показать. Забрасывают больше всех, а защита на уровне «Барыса» с «Сочи», – сказал российский тренер и функционер.
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