Ишматов о том, что СКА идет 6-м на Западе: «На место пока не стоит обращать внимания. Возможно, идет подготовительный период к старту плей-офф. Результат этой работы увидим позже»
– Почему СКА среди худших команд по пропущенным шайбам? Сказался ли уход Сергея Зубова из тренерского штаба?
– Да нет. В СКА есть сейчас люди, ответственные за оборону, нападение. Хоккей есть хоккей. СКА больше играет в атакующий хоккей. Это тоже имеет влияние на пропущенные шайбы.
И в большей степени рассматриваются победы. Трудно сказать, почему так по пропущенным шайбам. Главное – это место, а не то, сколько команда пропустила.
– Не в уходах тренеров тут точно дело?
– Конечно. Вот как в НХЛ: чем будет больше голов, тем лучше. Нужно ли СКА усилять тренерский штаб? Да нет. Там уже все подобрано.
– Недавно ушел из СКА защитник Тони Деанджело. Летом в НХЛ может уехать Александр Никишин. А кто из защитников СКА не тянет уровень команды?
– Не сказал бы, что кто-то выпадает. Каждый компенсирует друг друга за счет силовых единоборств, опеки и прочих компонентов.
– Вас удивляет, что СКА за два месяца до старта плей-офф идет на шестом месте в Западной конференции?
– Возможно, сейчас у команды идет подготовительный период к концовке регулярного чемпионата и старту плей-офф. Результат этой работы мы увидим позже. А на место не стоит пока обращать внимания, – сказал бывший главный тренер СКА Рафаил Ишматов.
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