СКА сыграет с «Витязем» в специальной форме в честь годовщины снятия блокады Ленинграда: «Мы помним. Непобежденный ты есть и будешь, город-герой!»
СКА сыграет с «Витязем» в особой форме в честь годовщины освобождения Ленинграда.
Сегодня, 27 января, исполнился 81 год со дня полного снятия блокады во время Великой Отечественной войны.
«Завтра матч против «Витязя» мы проведем в комплекте формы «Ленинград», созданном в честь тех, кто в годы блокады отстоял город ценой голода, лишений, ценой собственной жизни.
Мы помним. Непобежденный ты есть и будешь, город-герой!» – говорится в сообщении пресс-службы СКА.
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ между СКА и «Витязем» пройдет 28 января в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал СКА
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