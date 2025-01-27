СКА сыграет с «Витязем» в специальной форме в честь годовщины снятия блокады Ленинграда: «Мы помним. Непобежденный ты есть и будешь, город-герой!»

СКА сыграет с «Витязем» в особой форме в честь годовщины освобождения Ленинграда.

Сегодня, 27 января, исполнился 81 год со дня полного снятия блокады во время Великой Отечественной войны.

«Завтра матч против «Витязя » мы проведем в комплекте формы «Ленинград», созданном в честь тех, кто в годы блокады отстоял город ценой голода, лишений, ценой собственной жизни.

Мы помним. Непобежденный ты есть и будешь, город-герой!» – говорится в сообщении пресс-службы СКА .

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ между СКА и «Витязем» пройдет 28 января в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.