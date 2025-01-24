Задоров о «Ванкувере»: «Самые крутые 6 месяцев в карьере, играть там – сплошное удовольствие. Гончар много работал с защитниками индивидуально, я сильно изменился как хоккеист»

Никита Задоров высказался о своей игре за «Ванкувер» и причинах ухода в «Бостон».

Российский защитник в прошлом сезоне выступал за «Кэнакс» после обмена из «Калгари». 1 июля 2024-го он вышел на рынок свободных агентов и подписал с «Брюинс» контракт на 6 лет и 30 млн долларов.

«Это были, наверное, самые крутые шесть месяцев в моей карьере. Играть в хоккей там – сплошное удовольствие. Болельщики потрясающие, город классный, команда тоже классная, тренерский штаб – все было супер.

Главный тренер [Рик] Токкет , [Даниэль и Хенрик] Седины, [Адам] Фут, [Сергей] Гончар – куда ни глянь, везде есть человек из Зала славы. У каждого можно многому научиться.

Когда пришел Сергей Гончар , он много работал со всеми защитниками индивидуально. Думаю, эти шесть месяцев стали большим толчком для моей карьеры, я сильно изменился как игрок.

«Ванкувер » меня не обидел, но в переговорах [о продлении контракта] была пара моментов, которые мне не понравились – и то, как они велись, и то, как мне преподносилась информация. Но это было не главное.

Нашей семье удобнее играть в США, чем в Канаде. Ты составляешь список и ставишь галочки: это больше подходит здесь, это больше подходит там. В итоге мы выбрали то, что больше подходит для хоккея и для жизни», – сказал защитник «Бостона » Никита Задоров .

Никита Задоров: «В «Бостоне» никто не смотрит на мои очки. Мне сказали: «Твоя работа – выходить против лучших хоккеистов. Они должны ненавидеть играть против тебя»