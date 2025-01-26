«Москва, Санкт-Петербург, Казань – топ-3 любимых городов России. Красивая архитектура, прекрасные рестораны». Канадец из «Северстали» Калдис об РФ

Канадский защитник «Северстали» Янни Калдис назвал любимые города в России.

– Мне понравилась Москва. Когда была пауза в регулярке, проводил это время в столице.

Санкт-Петербург – очень красивый город. И, наверное, Казань. Это топ-3 любимых городов России.

– Что больше всего привлекает в этих городах?

– Красивая архитектура, прекрасные рестораны. В Москве вместе с Барберио мы заходили в несколько заведений, реально классно провели время, – сказал 29-летний Калдис .