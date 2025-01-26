«Москва, Санкт-Петербург, Казань – топ-3 любимых городов России. Красивая архитектура, прекрасные рестораны». Канадец из «Северстали» Калдис об РФ
Канадский защитник «Северстали» Янни Калдис назвал любимые города в России.
– Мне понравилась Москва. Когда была пауза в регулярке, проводил это время в столице.
Санкт-Петербург – очень красивый город. И, наверное, Казань. Это топ-3 любимых городов России.
– Что больше всего привлекает в этих городах?
– Красивая архитектура, прекрасные рестораны. В Москве вместе с Барберио мы заходили в несколько заведений, реально классно провели время, – сказал 29-летний Калдис.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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