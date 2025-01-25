Рантанен ошеломлен обменом из «Колорадо». «Каролина» еще не вела переговоры с форвардом о новом контракте (The Athletic)
Микко Рантанен шокирован обменом из «Колорадо».
«Эвеланш» обменяли финского нападающего в «Каролину».
У хоккеиста в этом сезоне истекал действующий контракт с зарплатой 9,25 миллиона долларов в год. «Чикаго», который стал третьей стороной в обмене, удержал в своей платежной ведомости 50% зарплаты Рантанена.
По информации The Athletic, Микко Рантанен полностью ошеломлен обменом из команды, за которую выступал на протяжении всей карьеры в НХЛ.
Также отмечается, что «Харрикейнс» еще не вели переговоров с представителями хоккеиста относительно подписания нового соглашения.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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