Никита Филатов: «Ливо доказал, что является сильнейшим легионером в КХЛ. Его можно ставить в один ряд с такими суперснайперами, как Боченски и Доус»

Никита Филатов поделился мыслями относительно уровня Джоша Ливо.

Нападающий «Салавата Юлаева» набрал 52 (30+22) очка в 41 матче Фонбет чемпионата КХЛ и является лучшим бомбардиром в этом сезоне на данный момент.

«Я полагаю, что за победу в регулярном чемпионате на Востоке с «Салаватом » поборется «Трактор». Эти команды могут стать первыми.

А что касается Джоша Ливо , то это очень серьезный мастер. Думаю, что его смело можно ставить в один ряд с такими суперснайперами прошлых лет, как Брэндон Боченски и Найджел Доус . Это люди, которые даже обычным болельщикам бросались в глаза как особенные игроки.

А для специалистов и экспертов по поводу Ливо все очевидно.

Если поначалу многие думали, что его успехи обусловлены связкой с Хмелевски, то сейчас всем стало понятно, что это абсолютно независимый хоккеист. В последних матчах, когда он играет вне тройки с Хмелевски, это еще больше бросается в глаза.

В этом сезоне Джош абсолютно точно доказал, что является сильнейшим легионером в регулярном чемпионате КХЛ», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Филатов.