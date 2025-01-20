Никита Филатов: «Ливо доказал, что является сильнейшим легионером в КХЛ. Его можно ставить в один ряд с такими суперснайперами, как Боченски и Доус»
Нападающий «Салавата Юлаева» набрал 52 (30+22) очка в 41 матче Фонбет чемпионата КХЛ и является лучшим бомбардиром в этом сезоне на данный момент.
«Я полагаю, что за победу в регулярном чемпионате на Востоке с «Салаватом» поборется «Трактор». Эти команды могут стать первыми.
А что касается Джоша Ливо, то это очень серьезный мастер. Думаю, что его смело можно ставить в один ряд с такими суперснайперами прошлых лет, как Брэндон Боченски и Найджел Доус. Это люди, которые даже обычным болельщикам бросались в глаза как особенные игроки.
А для специалистов и экспертов по поводу Ливо все очевидно.
Если поначалу многие думали, что его успехи обусловлены связкой с Хмелевски, то сейчас всем стало понятно, что это абсолютно независимый хоккеист. В последних матчах, когда он играет вне тройки с Хмелевски, это еще больше бросается в глаза.
В этом сезоне Джош абсолютно точно доказал, что является сильнейшим легионером в регулярном чемпионате КХЛ», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Филатов.
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