Капризов набрал 1-е очко после травмы, сделав передачу в матче с «Калгари». У него 3 броска и хит за 21:24
Кирилл Капризов набрал 1-е очко после травмы.
Форвард «Миннесоты» сделал передачу в матче НХЛ с «Калгари» (4:5).
Россиянин провел 2-й матч после травмы, из-за которой пропустил месяц.
Теперь в активе Кирилла Капризова 51 (23+28) очко в 36 играх сезона.
Сегодня он провел на льду 21:24, нанес 3 броска в створ ворот и применил 1 силовой прием.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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