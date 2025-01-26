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  • Капризов набрал 1-е очко после травмы, сделав передачу в матче с «Калгари». У него 3 броска и хит за 21:24
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Капризов набрал 1-е очко после травмы, сделав передачу в матче с «Калгари». У него 3 броска и хит за 21:24

Кирилл Капризов набрал 1-е очко после травмы.

Форвард «Миннесоты» сделал передачу в матче НХЛ с «Калгари» (4:5).

Россиянин провел 2-й матч после травмы, из-за которой пропустил месяц.

Теперь в активе Кирилла Капризова 51 (23+28) очко в 36 играх сезона.

Сегодня он провел на льду 21:24, нанес 3 броска в створ ворот и применил 1 силовой прием.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКирилл Капризов
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logoМиннесота
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