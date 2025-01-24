Капризов без очков в 1-м матче после травмы: 3 броска в створ, 4 промаха и «минус 1» за 16:39 с «Ютой»
Кирилл Капризов остался без очков в 1-м матче после травмы.
Форвард «Миннесоты» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (0:4).
27-летний россиянин сыграл впервые в календарном году. Он вернулся в состав команды, пропустив месяц из-за травмы нижней части тела.
Сегодня Кирилл (16:39, 4:31 – в большинстве, «минус 1») 3 раза бросил в створ ворот и 4 раза промахнулся. Он сделал 1 блок и 1 перехват, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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