Капризов без очков в 1-м матче после травмы: 3 броска в створ, 4 промаха и «минус 1» за 16:39 с «Ютой»

Кирилл Капризов остался без очков в 1-м матче после травмы.

Форвард «Миннесоты» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (0:4).

27-летний россиянин сыграл впервые в календарном году. Он вернулся в состав команды, пропустив месяц из-за травмы нижней части тела.

Сегодня Кирилл (16:39, 4:31 – в большинстве, «минус 1») 3 раза бросил в створ ворот и 4 раза промахнулся. Он сделал 1 блок и 1 перехват, а также допустил 1 потерю.