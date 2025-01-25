Агент Никишина о силовом приема Шалунова: «Было нарушение, это тянуло на грубость. Известно, кто в КХЛ грубо играет и у кого сплошные рецидивы»
Против защитника СКА силовой прием применил нападающий «Локомотива» Максим Шалунов в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
После этого хоккеист СКА был помещен в список травмированных.
– Неприятное столкновение и, по моему мнению, оно тянуло на грубость. По наказанию пусть решают судьи, но я за то, чтобы целенаправленно травмы не наносили.
Бывает случайно: у нас недавно Савиков, когда его спустили в ВХЛ, столкнулся со Стежкиным. Было видно, что это столкновение случилось неспециально. У всех ребят есть контракты, и здоровье ведь невосполнимо.
Поэтому если ты проводишь силовой прием, то надо делать все по правилам.
В данном случае, вне зависимости от того, что Никишин – игрок нашего агентства, я считаю, что это было нарушение.
– Хоккеисты должны уважать своих коллег из других команд?
– Возможно, Шалунов не хотел, но так получилось. Может, они уже созвонились.
Часто бывает, когда что-то случается, то звонят и говорят: «Извини, я не хотел. Тебе – здоровья». Известно, кто в лиге грубо играет и у кого сплошные рецидивы, а у кого такое редко бывает.
Поэтому не могу сказать, что у Шалунова в голове было. Все вопросы – к нему, – сказал представитель Никишина Александр Черных.
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