Форвард «Виннипега» Элерс – первый датчанин с 500 очками в НХЛ. Нильсен находится на 2-м месте (473), Эллер – на 3-м (418)
Николай Элерс набрал 500 очков в НХЛ.
Нападающий «Виннипега» отметился 3 (1+2) баллами за результативность в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (5:2).
Таким образом, 28-летний хоккеист достиг отметки в 500 (216+284) очков в лиге. Он провел 646 матчей на данный момент.
Николай Элерс стал первым датчанином, набравшим 500 очков в НХЛ.
На втором месте по этому показателю находится уже завершивший карьеру Франс Нильсен (473). Ларс Эллер идет третьим с 418 очками.
Элерс набрал 43 (15+28) очка в 41 матче в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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