Форвард «Виннипега» Элерс – первый датчанин с 500 очками в НХЛ. Нильсен находится на 2-м месте (473), Эллер – на 3-м (418)

Николай Элерс набрал 500 очков в НХЛ.

Нападающий «Виннипега » отметился 3 (1+2) баллами за результативность в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (5:2).

Таким образом, 28-летний хоккеист достиг отметки в 500 (216+284) очков в лиге. Он провел 646 матчей на данный момент.

Николай Элерс стал первым датчанином, набравшим 500 очков в НХЛ.

На втором месте по этому показателю находится уже завершивший карьеру Франс Нильсен (473). Ларс Эллер идет третьим с 418 очками.

Элерс набрал 43 (15+28) очка в 41 матче в этом сезоне.