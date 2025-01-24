О′Делл дебютирует за «Ак Барс» в матче с «Сибирью». Он не играл с 8 октября

Эрик О′Делл дебютирует в составе «Ак Барса» в матче с «Сибирью».

Канадский нападающий перешел в казанский клуб 19 декабря. Перед этим московское «Динамо» расторгло контракт с О′Деллом .

Он не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ с 8 октября из-за проблем со здоровьем.

В нынешнем сезоне нападающий провел 14 матчей и набрал 6 (2+4) очков.