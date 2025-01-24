  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудашов делит 3-е место по камбэкам (4) с 0:3 среди тренеров КХЛ. Рекорд у Билялетдинова и Знарка – по 7
2

Кудашов делит 3-е место по камбэкам (4) с 0:3 среди тренеров КХЛ. Рекорд у Билялетдинова и Знарка – по 7

Алексей Кудашов вышел на 3-е место по камбэкам с 0:3 среди тренеров КХЛ.

В четверг московское «Динамо» победило СКА (5:3), отыгравшись с 0:3. Для возглавляющего бело-голубых Кудашова это 4-я волевая победа за карьеру в Фонбет Чемпионатах КХЛ.

Столько же камбэков у Дэвида Немировски.

Рекорд принадлежит Зинэтуле Билялетдинову и Олегу Знарку – по 7 волевых побед в матчах, когда их команды проигрывали со счетом 0:3.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: KHL Media
logoАлексей Кудашов
logoАк Барс
logoКХЛ
logoЗинэтула Билялетдинов
logoОлег Знарок
logoДэвид Немировски
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кудашов о камбэке против СКА: «Динамо» чуть-чуть заржавело за 5 дней без игр. Спасибо «СКА-Арене», музыка сподвигла нас на погоню – включились после 0:3»
8вчера, 19:49
СКА проиграл «Динамо» (3:5), ведя 3:0 до 30-й минуты. Счет по броскам в створ – 44-26 в пользу команды Ротенберга
110вчера, 19:05
Рекомендуем
Главные новости
«Автомобилист» выиграл 8-й матч подряд. Команда Заварухина идет 2-й на Востоке
3 минуты назад
КХЛ. «Автомобилист» обыграл «Ладу», «Ак Барс» встретится с «Сибирью»
289 минут назад
Глазов о СКА: «Проиграть, ведя 3:0, это надо умудриться. Тренерское умение – не дать перехватить инициативу. У Ротенберга этого нет. Они отпустили игру, допускали катастрофические ошибки»
813 минут назад
Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота – 62
541 минуту назад
Акользин о том, что СКА идет 6-м на Западе: «Не давит место в таблице. Главное – подойти к плей-офф в хорошем состоянии. Кубок можно выиграть с любым «посевом»
1357 минут назад
Тэйвс не вернется в НХЛ в этом сезоне. 36-летний экс-форвард «Чикаго» будет готовиться к следующему чемпионату (Пьер ЛеБрюн)
9сегодня, 14:59
Агент Черных о потолке в КХЛ: «Надо поднимать или добавлять опции – раньше можно было выводить звезд из-под него. Приехал в СКА Кузнецов – супермегазвезда, лиге и зрителям интересно»
23сегодня, 14:46
Глазов о Ротенберге: «Понимает, что заехал не туда. Пора показывать результат, а игра не улучшается. Ветераны руки разводят – почему СКА из зоны не может выйти? Шайбу отнять?»
53сегодня, 14:32
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Айлендерс», «Тампа» против «Чикаго», «Вегас» в гостях у «Далласа»
11сегодня, 14:30
Вячеслав Малафеев: «СКА-Арена» – лучшая в мире, самая большая. Такой же повод для гордости, как и «Газпром Арена» – классный современный стадион»
23сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
О′Делл дебютирует за «Ак Барс» в матче с «Сибирью». Он не играл с 8 октября
27 минут назад
Крикунов о хите Шалунова против Никишина: «Удивлен реакцией КХЛ не давать дисквалификацию. Удар в голову, отрыв ног ото льда – это удаление до конца игры»
4сегодня, 15:15
Юртайкин о зарплате: «В АХЛ было от 7 до 9 тысяч долларов в месяц, в НХЛ – 20 тысяч за полмесяца. Все уходило на квартиру, машину и питание, но было комфортно»
2сегодня, 14:17
Кравчук о дисквалификации Макдэвида: «Особое отношение к звездам в НХЛ исчезло. В лиге супержестко судят удары в голову после исков бывших игроков из-за сотрясений»
1сегодня, 12:14
Юртайкин о финансах «Лады»: «С задержкой зарплаты столкнулся всего раз. Стабильно выплачивают и предоставляют все условия. Мне не на что жаловаться»
сегодня, 11:16
Джарвис с 2+2, Корписало с шатаутом и Хайман с 2+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 10:25
Драйзайтль забил 155-й гол в большинстве – 5-й результат в НХЛ среди действующих игроков. Впереди только Овечкин, Стэмкос, Малкин и Кросби
2сегодня, 09:30
Маркстрем выбыл на месяц из-за растяжения связок колена. Голкипер «Нью-Джерси» не доиграл матч с «Бостоном», столкнувшись с Брэзо
1сегодня, 08:45
Протас впервые забросил 20 шайб за сезон в НХЛ. Он 5-й игрок из Беларуси с таким достижением
10сегодня, 07:55
«Рейнджерс» не проигрывают в основное время 10 матчей подряд при 7 победах на отрезке. Клуб отстает на 1 очко от зоны плей-офф на Востоке
9сегодня, 07:34
Рекомендуем