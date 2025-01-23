Агентство Winners о Галимове: «Переговоры с «Ак Барсом» еще не начинались, никаких финансовых требований не выдвигалось. Артем сосредоточен на текущем сезоне»

Агентство Winners выступило с заявлением о будущем Артема Галимова.

«В последнее время в СМИ появляется информация о переговорах Артема Галимова с ХК «Ак Барс » и об интересе со стороны клуба НХЛ «Анахайм».

Хотим уточнить: переговоры с «Ак Барсом» еще не начинались, и никаких финансовых требований с нашей стороны не выдвигалось.

Интерес со стороны «Анахайма » действительно существует, однако для принятия окончательного решения потребуется время.

На данный момент Артем сосредоточен на текущем сезоне, а любые решения о будущем будут приниматься ближе к его завершению. Мы призываем уважать процесс переговоров и не распространять неподтвержденную информацию», – сообщили в Winners Hockey Agency.

В этом сезоне Галимов набрал 41 (22+19) балл за результативность в 46 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.