Агентство Winners о Галимове: «Переговоры с «Ак Барсом» еще не начинались, никаких финансовых требований не выдвигалось. Артем сосредоточен на текущем сезоне»
Агентство Winners выступило с заявлением о будущем Артема Галимова.
«В последнее время в СМИ появляется информация о переговорах Артема Галимова с ХК «Ак Барс» и об интересе со стороны клуба НХЛ «Анахайм».
Хотим уточнить: переговоры с «Ак Барсом» еще не начинались, и никаких финансовых требований с нашей стороны не выдвигалось.
Интерес со стороны «Анахайма» действительно существует, однако для принятия окончательного решения потребуется время.
На данный момент Артем сосредоточен на текущем сезоне, а любые решения о будущем будут приниматься ближе к его завершению. Мы призываем уважать процесс переговоров и не распространять неподтвержденную информацию», – сообщили в Winners Hockey Agency.
В этом сезоне Галимов набрал 41 (22+19) балл за результативность в 46 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Winners Hockey Agency
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