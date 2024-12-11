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Генменеджер «Трактора»: «Сафин отлично зарекомендовал себя в КХЛ. Это быстрый и техничный нападающий, у него есть амбиции»

Алексей Волков высказался о переходе Остапа Сафина в «Трактор».

Клуб из Челябинска выменял форварда у «Лады» на Марселя Ибрагимова и Данила Юртайкина.

«Остап Сафин за полтора сезона отлично зарекомендовал себя в КХЛ, набрав больше 50 очков.

Отмечу, что это габаритный, быстрый и техничный нападающий, умеющий на постоянной основе создавать угрозу в зоне атаки. У Остапа есть амбиции и в этом его пути с «Трактором» сходятся.

Благодарю Данила и Марселя за честную работу, желаю им удачи. Также хочу сказать спасибо генеральному менеджеру «Лады» Рафику Якубову за конструктивные переговоры», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
logoТрактор
logoКХЛ
logoОстап Сафин
logoАлексей Волков
logoЛада
logoДанил Юртайкин
logoРафик Якубов
logoМарсель Ибрагимов
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