Генменеджер «Трактора»: «Сафин отлично зарекомендовал себя в КХЛ. Это быстрый и техничный нападающий, у него есть амбиции»
Алексей Волков высказался о переходе Остапа Сафина в «Трактор».
Клуб из Челябинска выменял форварда у «Лады» на Марселя Ибрагимова и Данила Юртайкина.
«Остап Сафин за полтора сезона отлично зарекомендовал себя в КХЛ, набрав больше 50 очков.
Отмечу, что это габаритный, быстрый и техничный нападающий, умеющий на постоянной основе создавать угрозу в зоне атаки. У Остапа есть амбиции и в этом его пути с «Трактором» сходятся.
Благодарю Данила и Марселя за честную работу, желаю им удачи. Также хочу сказать спасибо генеральному менеджеру «Лады» Рафику Якубову за конструктивные переговоры», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
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