Генменеджер «Трактора»: «Сафин отлично зарекомендовал себя в КХЛ. Это быстрый и техничный нападающий, у него есть амбиции»

Алексей Волков высказался о переходе Остапа Сафина в «Трактор».

Клуб из Челябинска выменял форварда у «Лады» на Марселя Ибрагимова и Данила Юртайкина .

«Остап Сафин за полтора сезона отлично зарекомендовал себя в КХЛ , набрав больше 50 очков.

Отмечу, что это габаритный, быстрый и техничный нападающий, умеющий на постоянной основе создавать угрозу в зоне атаки. У Остапа есть амбиции и в этом его пути с «Трактором » сходятся.

Благодарю Данила и Марселя за честную работу, желаю им удачи. Также хочу сказать спасибо генеральному менеджеру «Лады» Рафику Якубову за конструктивные переговоры», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.