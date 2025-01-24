Джарвис с 2+2, Корписало с шатаутом и Хайман с 2+1 – звезды дня в НХЛ
Сет Джарвис, Йоонас Корписало и Зак Хайман стали звездами дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Эдмонтона» Зак Хайман, набравший 3 (2+1) в матче с «Ванкувером» (6:2).
Вторая звезда – вратарь «Бостона» Йоонас Корписало. Он отразил все 29 бросков в створ в игре с «Оттавой» (2:0).
Первая звезда – нападающий «Каролины» Сет Джарвис с 4 (2+2) очками в игре против «Коламбуса» (7:4).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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