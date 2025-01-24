Сет Джарвис, Йоонас Корписало и Зак Хайман стали звездами дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Эдмонтона» Зак Хайман , набравший 3 (2+1) в матче с «Ванкувером» (6:2).

Вторая звезда – вратарь «Бостона» Йоонас Корписало . Он отразил все 29 бросков в створ в игре с «Оттавой» (2:0).

Первая звезда – нападающий «Каролины» Сет Джарвис с 4 (2+2) очками в игре против «Коламбуса» (7:4).