Маркстрем выбыл на месяц из-за растяжения связок колена. Голкипер «Нью-Джерси» не доиграл матч с «Бостоном», столкнувшись с Брэзо

Якоб Маркстрем выбыл на месяц из-за растяжения связок колена.

Голкипер «Нью-Джерси » получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:1). В начале второго периода Маркстрем столкнулся с форвардом «Брюинз» Джастином Брэзо , после чего покинул лед.

По информации инсайдера ESPN Кевина Уикса, диагноз 34-летнего шведа оказался лучше, чем предполагалось изначально. Однако вратарь не вернется в строй до 22 февраля, когда закончится перерыв на Турнир четырех наций.

В текущем сезоне Маркстрем провел 36 матчей и одержал 22 победы, отражая 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,20.

Бродер, Стивенс, Нидермайер и Джек Хьюз – в 1-й сборной «Нью-Джерси» за 25 лет. Гомес, Лангенбруннер и Зэйджак – во 2-й