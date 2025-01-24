Маркстрем выбыл на месяц из-за растяжения связок колена. Голкипер «Нью-Джерси» не доиграл матч с «Бостоном», столкнувшись с Брэзо
Якоб Маркстрем выбыл на месяц из-за растяжения связок колена.
Голкипер «Нью-Джерси» получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:1). В начале второго периода Маркстрем столкнулся с форвардом «Брюинз» Джастином Брэзо, после чего покинул лед.
По информации инсайдера ESPN Кевина Уикса, диагноз 34-летнего шведа оказался лучше, чем предполагалось изначально. Однако вратарь не вернется в строй до 22 февраля, когда закончится перерыв на Турнир четырех наций.
В текущем сезоне Маркстрем провел 36 матчей и одержал 22 победы, отражая 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,20.
Бродер, Стивенс, Нидермайер и Джек Хьюз – в 1-й сборной «Нью-Джерси» за 25 лет. Гомес, Лангенбруннер и Зэйджак – во 2-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Кевина Уикса
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