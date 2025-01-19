Зуб забил победный гол в матче с «Нью-Джерси» – его вторая шайба в сезоне. Защитник «Оттавы» набрал «плюс 1», сделал 5 блок-шотов и сыграл 21:48

Артем Зуб забил второй гол в сезоне НХЛ.

«Оттава » обыграла «Нью-Джерси » (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ . Российский защитник забросил победную шайбу на 43-й минуте.

В этом матче Артем Зуб набрал показатель полезности «плюс 1», нанес два броска, заблокировал пять бросков соперника, выполнил один силовой прием и провел на льду 21:48.

В этом сезоне на счету Зуба 4 (2+2) очка при полезности «минус 6» в 21 матче чемпионата.