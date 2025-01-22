Джей Ти Миллер интересен «Нью-Джерси» и «Каролине». «Ванкувер» готов к сделке с прицелом на будущее (Пьер ЛеБрюн)
«Девилс» и «Харрикейнс» входят в число команд, которые ведут переговоры с «Ванкувером» по поводу обмена нападающего, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
По его сведениям, «Кэнакс» готовы рассматривать сделку с прицелом на будущее, в которой главным элементом компенсации будут драфт-пики или проспекты.
Контракт 31-летнего Миллера с кэпхитом 8 миллионов долларов действует до завершения сезона-2029/30. В нем есть пункт о полном запрете на перемещения. Таким образом, игрок должен будет согласовать любую возможную сделку.
Сообщается, что форвард не обсуждал с клубом список команд, куда не хочет переходить, но у «Кэнакс» есть понимание, где он хотел бы оказаться.
Ранее стало известно о том, что сорвался обмен Миллера в «Рейнджерс». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Ванкувер» мог обменять Миллера в «Рейнджерс» на Хитила, Райана Линдгрена и выбор в 1-м раунде драфта. Стороны не смогли договориться о защите пика (The Athletic)
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