Джей Ти Миллер интересен «Нью-Джерси» и «Каролине». «Ванкувер» готов к сделке с прицелом на будущее (Пьер ЛеБрюн)

Джей Ти Миллер интересен «Нью-Джерси» и «Каролине».

«Девилс» и «Харрикейнс» входят в число команд, которые ведут переговоры с «Ванкувером » по поводу обмена нападающего, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

По его сведениям, «Кэнакс» готовы рассматривать сделку с прицелом на будущее, в которой главным элементом компенсации будут драфт-пики или проспекты.

Контракт 31-летнего Миллера с кэпхитом 8 миллионов долларов действует до завершения сезона-2029/30. В нем есть пункт о полном запрете на перемещения. Таким образом, игрок должен будет согласовать любую возможную сделку.

Сообщается, что форвард не обсуждал с клубом список команд, куда не хочет переходить, но у «Кэнакс» есть понимание, где он хотел бы оказаться.

Ранее стало известно о том, что сорвался обмен Миллера в «Рейнджерс». С его статистикой можно ознакомиться здесь .

«Ванкувер» мог обменять Миллера в «Рейнджерс» на Хитила, Райана Линдгрена и выбор в 1-м раунде драфта. Стороны не смогли договориться о защите пика (The Athletic)