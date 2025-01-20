Киф о 9 поражениях «Нью-Джерси» в 11 матчах: «Наши лидеры должны быть лучше. Все очень просто»
Шелдон Киф высказался о неудачном отрезке «Нью-Джерси» после 1:2 с «Оттавой».
Команда проиграла 4 матча подряд и 9 из последних 11. «Девилс» идут на втором месте в Столичном дивизионе с 58 очками в 49 играх.
«Наши лидеры должны быть лучше. Все очень просто. Конец заявления.
У нас есть элитные игроки. Как только они снова начнут показывать себя, мы пойдем вперед.
Я думаю, что с точки зрения структуры мы по-прежнему играем хорошо. Мы проиграли несколько матчей, но были близки по счету и не проваливались. Нам нужно действовать лучше с точки зрения реализации наших моментов», – сказал главный тренер «Нью-Джерси».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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