Драйзайтль набрал очки в 8-м матче подряд – 1+2 с «Ванкувером». Он сократил отставание от лидера гонки бомбардиров Маккиннона до 1 балла – 74 против 75
Леон Драйзайтль набрал очки в 8-м матче подряд.
Форвард «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче с «Ванкувером» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 74 (35+39) очка в 48 играх при полезности «+27». В последних 8 играх – 15 (6+9) баллов.
Он сократил отставание от лидера гонки бомбардиров лиги – форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона (75 очков в 49 играх, 19+56) – до 1 балла.
На третьем месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров (70 очков в 44 играх, 22+48).
В гонке снайперов Драйзайтль идет первым, опережая ближайших преследователей на 7 голов. Второе место делят форварды Вильям Нюландер («Торонто») и Сэм Райнхарт («Флорида») с 28 шайбами в 49 играх у каждого.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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