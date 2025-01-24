Драйзайтль набрал очки в 8-м матче подряд – 1+2 с «Ванкувером». Он сократил отставание от лидера гонки бомбардиров Маккиннона до 1 балла – 74 против 75

Леон Драйзайтль набрал очки в 8-м матче подряд.

Форвард «Эдмонтона » забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче с «Ванкувером» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 29-летнего немецкого нападающего стало 74 (35+39) очка в 48 играх при полезности «+27». В последних 8 играх – 15 (6+9) баллов.

Он сократил отставание от лидера гонки бомбардиров лиги – форварда «Колорадо » Нэтана Маккиннона (75 очков в 49 играх, 19+56) – до 1 балла.

На третьем месте идет форвард «Тампы » Никита Кучеров (70 очков в 44 играх, 22+48).

В гонке снайперов Драйзайтль идет первым, опережая ближайших преследователей на 7 голов. Второе место делят форварды Вильям Нюландер («Торонто») и Сэм Райнхарт («Флорида») с 28 шайбами в 49 играх у каждого.