Тамбиев о 6:1 с «Торпедо»: «Победа нужна была «Адмиралу», ребята выложились на 100%. Выделю характер и самоотдачу, выполнение игрового задания»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры с «Торпедо».

Клуб из Владивостока одержал победу со счетом 6:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ, прервав серию из 6 поражений подряд.

– Стал ли для вас этот матч глотком свежего воздуха?

– Хорошая победа. Ребята молодцы, отыграли качественный матч. Эта победа нужна была нам.

– Довлела серия поражений?

– Конечно, довлела. Важно было то, как мы отреагируем. У нас по содержанию игры эта выездная поездка лучшая в сезоне. Была игра, немножко не хватало докрутить до победы. Сегодня докрутили.

– Выделите характер игроков в матче?

– Характер и самоотдачу, выполнение игрового задания. Ребята все выложились сегодня на 100%, – сказал тренер «Адмирала ».