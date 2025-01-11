Тамбиев о 6:1 с «Торпедо»: «Победа нужна была «Адмиралу», ребята выложились на 100%. Выделю характер и самоотдачу, выполнение игрового задания»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги игры с «Торпедо».
Клуб из Владивостока одержал победу со счетом 6:1 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ, прервав серию из 6 поражений подряд.
– Стал ли для вас этот матч глотком свежего воздуха?
– Хорошая победа. Ребята молодцы, отыграли качественный матч. Эта победа нужна была нам.
– Довлела серия поражений?
– Конечно, довлела. Важно было то, как мы отреагируем. У нас по содержанию игры эта выездная поездка лучшая в сезоне. Была игра, немножко не хватало докрутить до победы. Сегодня докрутили.
– Выделите характер игроков в матче?
– Характер и самоотдачу, выполнение игрового задания. Ребята все выложились сегодня на 100%, – сказал тренер «Адмирала».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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