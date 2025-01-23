Заборников вошел в штаб «Авангарда». Он будет отвечать за работу с травмированными игроками
Станислав Заборников вошел в тренерский штаб «Авангарда».
Клуб подписал контракт с тренером до конца сезона.
«Хоккеистом Заборников выступал за команды КХЛ и ВХЛ, в качестве тренера проводил всесезонные сборы для игроков МХЛ, ВХЛ и КХЛ.
Специалист будет отвечать за работу с травмированными игроками (восстановление после травм, индивидуальная работа) всей вертикали клуба», – говорится в сообщении «Авангарда».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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