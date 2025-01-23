Заборников вошел в штаб «Авангарда». Он будет отвечать за работу с травмированными игроками

Станислав Заборников вошел в тренерский штаб «Авангарда».

Клуб подписал контракт с тренером до конца сезона.

«Хоккеистом Заборников выступал за команды КХЛ и ВХЛ, в качестве тренера проводил всесезонные сборы для игроков МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

Специалист будет отвечать за работу с травмированными игроками (восстановление после травм, индивидуальная работа) всей вертикали клуба», – говорится в сообщении «Авангарда ».