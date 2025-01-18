Капризов пропустит еще две игры «Миннесоты» – против «Нэшвилла» и «Колорадо». Форвард из-за травмы не сыграет в 11-м и 12-м матчах подряд
Кирилл Капризов пропустит еще два матча «Миннесоты».
Нападающий «Уайлд» не сыграет в двух предстоящих играх против «Нэшвилла» и «Колорадо».
Таким образом, российский хоккеист пропустит 11-й и 12-й матчи подряд из-за травмы нижней части тела. Кирилл Капризов не принимает участие в матчах с 27 декабря.
Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс сообщил, что возвращение нападающего в состав возможно на следующей неделе.
В этом сезоне Капризов набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Star Tribune
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем