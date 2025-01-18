Капризов пропустит еще две игры «Миннесоты» – против «Нэшвилла» и «Колорадо». Форвард из-за травмы не сыграет в 11-м и 12-м матчах подряд

Кирилл Капризов пропустит еще два матча «Миннесоты».

Нападающий «Уайлд» не сыграет в двух предстоящих играх против «Нэшвилла » и «Колорадо ».

Таким образом, российский хоккеист пропустит 11-й и 12-й матчи подряд из-за травмы нижней части тела. Кирилл Капризов не принимает участие в матчах с 27 декабря.

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс сообщил, что возвращение нападающего в состав возможно на следующей неделе.

В этом сезоне Капризов набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах чемпионата.