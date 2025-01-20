Хатсон отметился передачей в 8-м матче подряд – 2-й результат в истории НХЛ для защитников-новичков. У него 38 очков в 46 играх

Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон отметился передачей в 8-м матче подряд.

20-летний американец ассистировал Юраю Слафковски в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс » (5:4 ОТ).

На счету игрока «Канадиенс» 38 (3+35) очков в 46 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10» и среднем времени на льду 22:37. Он возглавляет гонку бомбардиров среди новичков.

В последних 8 играх Хатсон набрал 12 (1+11) баллов. Его серия из 8 подряд матчей с ассистами – 2-я в истории лиги для защитников-новичков.

Таким же достижением отметился Барри Бек (1977/78, «Колорадо Рокис»), а длиннее серия была только у Шейна Гостисбеера (2015/16, «Филадельфия», 9 матчей).

Добавим, что серия Хатсона из 8 подряд матчей с очками – лучшая для новичков «Монреаля » с сезона-1989/90, когда форвард Стефан Лебо отметился результативной серией из 9 игр.