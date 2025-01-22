Маршессо с 1+3, Шестеркин со 2-м шатаутом подряд и Котканиеми с дублем – звезды дня в НХЛ
Джонатан Маршессо, Игорь Шестеркин и Йеспери Котканиеми – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Каролины» Йеспери Котканиеми с дублем в ворота «Далласа» (2:1).
Вторая звезда – вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, сыгравший на ноль в матче с «Оттавой» (5:0) при 20 отраженных бросках. Шатаут стал для россиянина вторым подряд.
Первая звезда – форвард «Нэшвилла» Джонатан Маршессо с 4 (1+3) очками в матче с «Сан-Хосе» (7:5).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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