Маршессо с 1+3, Шестеркин со 2-м шатаутом подряд и Котканиеми с дублем – звезды дня в НХЛ

Джонатан Маршессо, Игорь Шестеркин и Йеспери Котканиеми – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Каролины» Йеспери Котканиеми с дублем в ворота «Далласа» (2:1).

Вторая звезда – вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин , сыгравший на ноль в матче с «Оттавой» (5:0) при 20 отраженных бросках. Шатаут стал для россиянина вторым подряд.

Первая звезда – форвард «Нэшвилла » Джонатан Маршессо с 4 (1+3) очками в матче с «Сан-Хосе» (7:5).