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Журналист Богун: «Ротенберг в погоне за свежестью щедро раздает выходные. Хоккеисты признавались, что в СКА еще никогда не было так мало «поддерживающих» занятий»

Журналист Иван Богун высказался о тренировочном процессе СКА в этом сезоне.

Команда Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

«Если в предыдущие годы тренеры армейцев на всей дистанции регулярки постоянно поддерживали «базу» как через лед, так и через зал, то с текущего сезона резко сократили объем тренировочного процесса между матчами.

Все это привело к тому, что ближе к Новому году команда начала выезжать на голом мастерстве, которое в последнее время начало давать сбои, когда на фоне усталости голова начала закипать.

На протяжении последних месяцев не раз приходилось слышать, что Ротенберг в погоне за свежестью во время нахождения дома щедро раздает выходные команде, а на выездах сделал посещение привычных тренировок за день до игры по желанию.

В какой-то момент хоккеисты начали признаваться в кулуарах, что в СКА еще никогда не было так мало «поддерживающих» занятий. Вот и перед встречей с «Северсталью» они отдыхали два дня, лишь немного раскатившись утром.

Нередко тренеры в КХЛ переходят на энергосбережение в насыщенные матчами календарные периоды, когда на первый план выходит восстановление команды между играми и сумасшедшими переездами.

Однако происходит это по большей части эпизодически. Включать на постоянку энхаэловский режим, где тренировочный процесс по ходу сезона чересчур усечен из-за логистики и невероятно плотного графика, в российских реалиях себе дороже», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун.

«Нужно быть как акулы – слабого сожрут». Первая реакция Ротенберга на слухи об увольнении

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСКА
logoРоман Ротенберг
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logoКХЛ
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