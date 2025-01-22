Бобровский отразил 28 из 30 бросков «Анахайма». Победа – 1-я в 4 последних матчах и 415-я в НХЛ
Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков «Анахайма».
Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Дакс» (5:2).
Победа стала для 36-летнего россиянина первой в 4 последних матчах и 19-й в 32 играх в сезоне (89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,83).
За карьеру в рамках регулярок лиги у Бобровского 415 побед в 732 играх. Он занимает 11-е место в истории НХЛ по их числу, на 10-м идет Тони Эспозито (423 в 886).
По числу побед в матчах без серий буллитов Бобровский (381) занимает 16-е место в истории лиги. На 15-м идет Доминик Гашек (384).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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