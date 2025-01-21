Шуми Бабаев: «Кузнецов и СКА работают по программе восстановления. Улучшения в здоровье есть»

Шуми Бабаев высказался о восстановлении Евгения Кузнецова после травмы.

Ранее стало известно, что форвард СКА не сыграет в Матче звезд КХЛ.

«Любой игрок хочет участвовать в Матче звезд КХЛ, не только Кузнецов. Евгений и клуб работают по программе восстановления.

Дали план, Кузнецов по нему работает. Улучшения в здоровье есть. По срокам восстановления лучше узнать у врачей и клуба», – сказал агент игрока Шуми Бабаев .

Кузнецов не сыграет в Матче звезд КХЛ. СКА подтвердил: «Он по-прежнему в списке травмированных, документы направлены в КХЛ»