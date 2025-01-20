Десятков о 3:4 с «Трактором»: «Витязю» не хватило голика в большинстве. Мы провели на равных 1-й период, 2-й провалили, в 3-м выглядели получше соперника»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков подвел итоги игры с «Трактором».

Подмосковный клуб потерпел поражение со счетом 3:4 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Игра разбилась на три периода, из которых она и состоит. Первый мы провели на равных с командой хозяев. Второй провалили, а в третьем периоде выглядели получше. Были моменты, и большинства было достаточно.

Единственное, нельзя было пропускать в меньшинстве. Не хватило нам голика в большинстве. Что касается психологии, я скажу, что не хватало огонька», – сказал Десятков.