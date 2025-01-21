Маклауд избежал серьезной травмы и пропустит 10-12 дней. Форвард «Авангарда» не доиграл матч с «Салаватом» (Артур Хайруллин)

Майкл Маклауд пропустит 10-12 дней из-за травмы.

Форвард «Авангарда » получил повреждение во вчерашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:4) и провел на льду только 4 минуты и 38 секунд.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, травма Маклауда оказалась не слишком серьезной, но канадец пропустит несколько ближайших матчей.

В текущем сезоне нападающий провел за «Авангард » 13 игр и набрал 8 (2+6) очков при полезности «плюс 8». Ранее Маклауд выступал за «Барыс».