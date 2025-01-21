Маклауд избежал серьезной травмы и пропустит 10-12 дней. Форвард «Авангарда» не доиграл матч с «Салаватом» (Артур Хайруллин)
Майкл Маклауд пропустит 10-12 дней из-за травмы.
Форвард «Авангарда» получил повреждение во вчерашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:4) и провел на льду только 4 минуты и 38 секунд.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, травма Маклауда оказалась не слишком серьезной, но канадец пропустит несколько ближайших матчей.
В текущем сезоне нападающий провел за «Авангард» 13 игр и набрал 8 (2+6) очков при полезности «плюс 8». Ранее Маклауд выступал за «Барыс».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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