Маклауд об игре на вбрасываниях: «Нужно ориентироваться на соперника, корректировать свои действия. В КХЛ немало специалистов»
Майкл Маклауд высказался о своей игре на вбрасываниях.
В матче против «Салавата Юлаева» (3:2) он выиграл 20 вбрасываний из 23.
«Даже не знаю, что сказать по поводу моей игры на вбрасываниях. Нужно просто работать над этим компонентом, а также ориентироваться на соперника и в зависимости от этого корректировать свои действия.
В КХЛ немало специалистов по вбрасываниям, к ним тоже нужно адаптироваться», – сказал нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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