Маклауд об игре на вбрасываниях: «Нужно ориентироваться на соперника, корректировать свои действия. В КХЛ немало специалистов»

Майкл Маклауд высказался о своей игре на вбрасываниях.

В матче против «Салавата Юлаева » (3:2) он выиграл 20 вбрасываний из 23 .

«Даже не знаю, что сказать по поводу моей игры на вбрасываниях. Нужно просто работать над этим компонентом, а также ориентироваться на соперника и в зависимости от этого корректировать свои действия.

В КХЛ немало специалистов по вбрасываниям, к ним тоже нужно адаптироваться», – сказал нападающий «Авангарда » Майкл Маклауд .