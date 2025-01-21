Малкин забил «Лос-Анджелесу» – 9-я шайба в этом сезоне. Он делит 44-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с Беливо (507 голов)
Евгений Малкин забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом».
Форвард «Питтсбурга» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (5:1).
38-летний россиянин прервал серию из 6 игр без голов. На его счету 34 (9+25) очка в 45 играх.
По числу голов в регулярках НХЛ (507 в 1190 играх) Малкин сравнялся с Жаном Беливо (507 в 1125) и делит с ним 44-е место в истории лиги.
Сегодня Евгений (14:36, 0:32 – в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком, а также выиграл 40% вбрасываний (4 из 10).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем