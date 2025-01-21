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Джордан и Эрик Стаалы – 6-я в истории пара братьев с 700+ очками в НХЛ у каждого

Джордан и Эрик Стаалы – 6-я в истории пара братьев с 700+ очками в НХЛ у каждого.

Капитан «Каролины» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:3 ОТ). 

На счету 36-летнего канадца стало 25 (10+15) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+12». 

За карьеру в рамках регулярок – 700 (295+405) баллов в 1300 играх за «Питтсбург» и «Харрикейнс». 

Его старший брат Эрик Стаал, чей 12-й номер «Харрикейнс» недавно вывели из обращения, за карьеру набрал 1063 (455+608) очка в 1365 играх в регулярках лиги.

Джордан и Эрик стали 6-й в истории лиги парой братьев, в которой каждый набрал 700 или более очков.

До них такое достижение в актив записали Хенрик Седин и Даниэль Седин (1070 и 1041), Анри Ришар и Морис Ришар (1046 и 966), Фрэнк Маховлич и Пит Маховлич (1103 и 773), Джефф Куртнолл и Расс Куртнолл (799 и 744), Саку Койву и Микко Койву (832 и 711). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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Пит Маховлич
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Фрэнк Маховлич
logoСаку Койву
Джефф Куртнолл
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Анри Ришар
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