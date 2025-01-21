  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Свечников без очков в матче с «Чикаго»: 3 броска, 3 хита и «минус 2» за 16:29. У него 33 балла в 47 играх в сезоне
0

Свечников без очков в матче с «Чикаго»: 3 броска, 3 хита и «минус 2» за 16:29. У него 33 балла в 47 играх в сезоне

Андрей Свечников остался без очков в матче с «Чикаго».

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (4:3 ОТ). 

В текущем сезоне у 24-летнего россиянина 33 (15+18) очка в 47 играх при полезности «минус 5». 

Сегодня Свечников (16:29, 2:42 – в большинстве, «минус 2») отметился 3 бросками в створ, 3 силовыми приемами и 1 блоком, а также допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАндрей Свечников
logoНХЛ
logoЧикаго
logoКаролина
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Глотов о депрессии: «Это не от сильного разума, кроме потери близких. Начальник прессует, с девушкой поругался – от таких вещей ее не признаю. Хочу и ребенку это передать»
313 минут назад
Плющев о Демидове в НХЛ: «Спешить не надо, ему создали комфортные условия. Для СКА не проблема отпустить игрока за океан, Ротенберг – позитивный тренер в этом плане»
641 минуту назад
Кросби о дисквалификации Макдэвида: «Вы не видели 9 ударов, которые получил Коннор – они не вошли в нарезки лучших моментов. Стоит ответить, сразу в нее попадешь»
355 минут назад
Тренер «Реактора» Игорь Федоров дисквалифицирован на 7 матчей МХЛ за провокацию массовой драки. Это его третье подобное нарушение за 3 года
2сегодня, 11:03
«В «Зените» и «Спартаке» одни темнокожие – кто будет играть в сборной? У нас нет темнокожих борцов – там хорошо работает школа». Хоккейный тренер Маслов о спорте в России
119сегодня, 10:47
Маклауд избежал серьезной травмы и пропустит 10-12 дней. Форвард «Авангарда» не доиграл матч с «Салаватом» (Артур Хайруллин)
7сегодня, 10:15
Назаров о словах Трампа про Овечкина: «Все убедились, что хоккей – спорт номер один в мире. Шоу в США закончилось, но суровые будни остались – недруги не дремлют. Победа будет за нами»
73сегодня, 10:01
Ляпкин о Суперсерии-1972: «Канадцы заразили нас грязной игрой – это перешло в советский хоккей. Обменивали наши клюшки на их – можно было не бояться, что они сломаются после первого щелчка»
11сегодня, 09:47
Боумэн об Овечкине: «Настоящий снайпер, от природы. Он приближается к Гретцки быстрее ожидаемого – рекорд произойдет в октябре-ноябре 2025-го»
3сегодня, 09:01
«Ак Барс» из-за поломки самолета больше 6 часов не мог вылететь из Красноярска. Клуб возвращался из Владивостока («Бизнес Online»)
6сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Коваленко о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Приятно, что русских звезд ценят и любят. Нам это только в плюс»
231 минуту назад
Мэттьюс стал 3-м в истории «Торонто» по играм с 2+ очками – 202. Лидирует Сундин – 274 матча
сегодня, 11:21
Дорофеев забил 40 голов в 114 играх за «Вегас» – 4-й по скорости результат в истории клуба. Рекорд у Карлссона – 76 матчей
2сегодня, 10:28
Марнер побил рекорд «Торонто» по матчам с 2+ передачами – 123 игры. Он превзошел Сальминга
сегодня, 09:29
Филатов сыграет за «Салават» в чемпионате КХЛ 3х3. Экс-форвард клубов НХЛ завершил карьеру в 2020-м
3сегодня, 09:16
Найз и Койл с 2+1, Хорват с дублем – звезды дня в НХЛ
сегодня, 08:28
Биттен о жизни в России: «Сейчас я в Сочи, этот город все называют русским Майами. Еда здесь вкусная, рестораны и кафе потрясающие»
2сегодня, 07:15
Джордан и Эрик Стаалы – 6-я в истории пара братьев с 700+ очками в НХЛ у каждого
3сегодня, 06:45
Кросби – 11-й игрок в истории НХЛ с 18 или более сезонами с 50+ очками. Рекорд у Хоу и Фрэнсиса (по 22), у Гретцки – 19, у Овечкина – 18
3сегодня, 06:35
Кросби вышел на 6-е место в истории НХЛ по числу голов за одну франшизу (605), обогнав Бобби Халла
4сегодня, 05:50
Рекомендуем