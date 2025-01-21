Свечников без очков в матче с «Чикаго»: 3 броска, 3 хита и «минус 2» за 16:29. У него 33 балла в 47 играх в сезоне

Андрей Свечников остался без очков в матче с «Чикаго».

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (4:3 ОТ).

В текущем сезоне у 24-летнего россиянина 33 (15+18) очка в 47 играх при полезности «минус 5».

Сегодня Свечников (16:29, 2:42 – в большинстве, «минус 2») отметился 3 бросками в створ, 3 силовыми приемами и 1 блоком, а также допустил 1 потерю.