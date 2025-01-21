Свечников без очков в матче с «Чикаго»: 3 броска, 3 хита и «минус 2» за 16:29. У него 33 балла в 47 играх в сезоне
Андрей Свечников остался без очков в матче с «Чикаго».
Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (4:3 ОТ).
В текущем сезоне у 24-летнего россиянина 33 (15+18) очка в 47 играх при полезности «минус 5».
Сегодня Свечников (16:29, 2:42 – в большинстве, «минус 2») отметился 3 бросками в створ, 3 силовыми приемами и 1 блоком, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем