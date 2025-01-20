Гатиятулин о победе над «Адмиралом»: «Ак Барс» проявил характер и самоотверженность, забрал важные два очка. С каждым периодом наращивали темп, терпеливо сыграли»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу над «Адмиралом».

Казанский клуб выиграл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, оказавшись сильнее в серии буллитов (2:1 Б).

«Непростой выезд на Дальний Восток, таких длинных выездов у нас еще не было.

Хотелось открыть счет, но пропустили быстрый гол, и пришлось чуть поменять план на игру, добавить в активности. С каждым периодом наращивали темп, терпеливо сыграли, в меньшинстве создали момент и реализовали его. Команда проявила характер и самоотверженность, выиграла в серии бросков и забрала важные два очка.

Если брать все матчи этого выезда, сыграли хорошо. Во втором матче в Хабаровске на отрезке потеряли концентрацию, дали сопернику шанс вернуться в игру. Хотя в дальнейшем и у нас были моменты, но мы их не реализовали. Во Владивостоке было важно сыграть терпеливо. По статистике мы где-то уступили по броскам в створ, но в качестве игры однозначно не уступили – терпели, прибавляли, когда это было нужно, и победили», – сказал Гатиятулин .