«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет 2-м на Востоке. Команда Гатиятулина уступает «Трактору» на 3 очка при 2 играх в запасе

«Ак Барс» выиграл второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла «Адмирал» (2:1 Б) по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Клуб из Татарстана выиграл пять из шести последних матчей в чемпионате.

Прежде «Ак Барс » победил «Салават Юлаев» (5:1), «Барыс», (5:4 Б), «Амур» (4:1) и «Адмирал » (5:2), но уступил «Амуру» (4:5).

Команда набрала 62 очка в 46 матчах и находится на втором месте в таблице Восточной конференции, уступая на три очка «Трактору», у которого 65 баллов в 48 играх.

«Ак Барс» продолжит чемпионат 24 января матчем против «Сибири».