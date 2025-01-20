«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних матчей и идет 2-м на Востоке. Команда Гатиятулина уступает «Трактору» на 3 очка при 2 играх в запасе
«Ак Барс» выиграл второй матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла «Адмирал» (2:1 Б) по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Клуб из Татарстана выиграл пять из шести последних матчей в чемпионате.
Прежде «Ак Барс» победил «Салават Юлаев» (5:1), «Барыс», (5:4 Б), «Амур» (4:1) и «Адмирал» (5:2), но уступил «Амуру» (4:5).
Команда набрала 62 очка в 46 матчах и находится на втором месте в таблице Восточной конференции, уступая на три очка «Трактору», у которого 65 баллов в 48 играх.
«Ак Барс» продолжит чемпионат 24 января матчем против «Сибири».
Опубликовал: Никита Надёжин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем