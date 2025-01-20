Беднар про дубль Макара в матче с «Далласом»: «Мы смотрим за одним из лучших защитников, когда-либо игравших в хоккей. Кэйл – лучший из лучших»
Джаред Беднар назвал Кэйла Макара одним из лучших защитников в истории.
Защитник «Колорадо» набрал 2 (2+0) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (6:3).
«Я немного предвзят, но мы смотрим за одним из лучших защитников, когда-либо игравших в хоккей. В этом нет никаких сомнений.
В лиге есть несколько хоккеистов, которые показывают очень динамичный хоккей.
Думаю, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем, но, на мой взгляд, Кэйл – лучший из лучших», – сказал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.
Макар имеет в активе 52 (15+37) очков при полезности «плюс 14» в 47 матчах чемпионата НХЛ в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
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