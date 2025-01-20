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  • Скотти Боумэн: «Кучерову удается то же, что когда-то Гретцки, – находить свободные места на площадке, где нет никого. Никита – не самый габаритный хоккеист, но он – мыслитель!»
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Скотти Боумэн: «Кучерову удается то же, что когда-то Гретцки, – находить свободные места на площадке, где нет никого. Никита – не самый габаритный хоккеист, но он – мыслитель!»

Скотти Боумэн поделился мыслями относительно игры Никиты Кучерова.

– В прошлом сезоне Никита Кучеров во второй раз за карьеру выиграл «Арт Росс Трофи» – награду лучшему бомбардиру чемпионата. В чем его секрет – и ожидали ли вы, что он сможет опередить и Нэйтана Маккиннона, и Коннора Макдэвида?

– У Кучерова есть шестое чувство, которое присутствует у единиц в лиге. Он знает, где находятся на льду и партнеры, и соперники.

Никита – не самый габаритный хоккеист, но он – мыслитель! Когда этот игрок получает шайбу, то уже заранее понимает, что будет с ней делать дальше.

В голове Кучерова всегда есть следующий розыгрыш. Ему не нужно смотреть, кто открыт, кто нет. Он это уже знает, и поэтому все делает быстро. Единственный способ с ним справиться – это если у вас есть человек, который в этом эпизоде уже «висит» прямо на нем. Если вы дадите ему шанс свободно получить шайбу хотя бы на долю секунды – он решит момент.

«Тампа» в чемпионские сезоны добивалась успеха во многом потому, что ее игра в большинстве была практически неудержимой, и он был в ней ключевым звеном. Кучеров – на правом фланге, а на вершине – леворукий Хедман.

Они перемещали шайбу с невероятной скоростью, а ему удавалось открываться вне «трафика» и оставаться там, где его никто не мог перекрыть. Кучерову удавалось и удается то же, что когда-то Уэйну Гретцки, – находить свободные места на площадке, где никого нет.

– Не считаете, что он заслуживал в прошлом сезоне и «Харт Трофи», который получил Маккиннон?

– О, это сложный выбор. Всегда есть больше одного игрока, который близок к получению награды. Я всегда думаю о том, какой была бы команда, если бы этого человека там не было.

Хожу на многие игры «Лайтнинг» и вижу, что немногие матчи, в которых Кучеров по той или иной причине отсутствует, становятся очень тяжелыми для команды. Он делает ее однозначно лучше.

И у них прекрасная многолетняя связка с центром Брэйденом Пойнтом, у них отличная совместная карьера. Вообще заметил, что часто для успеха у команды должны быть два высококлассных игрока.

В «Питтсбурге» таковы Кросби и Малкин, в «Вашингтоне» – Овечкин и Бэкстрем, в «Колорадо» – Маккиннон и Макар. В прошлом году в «Эдмонтоне» были близки к Кубку Макдэвид с Драйзайтлем, – сказал девятикратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера Скотти Боумэн.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСкотти Боумэн
logoНХЛ
logoСпорт-Экспресс
logoТампа-Бэй
logoУэйн Гретцки
logoБрэйден Пойнт
logoНикита Кучеров
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