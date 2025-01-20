Любушкин против «Детройта»: передача, 4 блока, 2 потери и «+2» за 20:33. У него 0+10 в 46 играх в сезоне
Илья Любушкин набрал 10-е очко в сезоне в матче с «Детройтом».
Защитник «Далласа» ассистировал Маврику Бурку в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (4:1).
В активе 30-летнего россиянина стало 10 (0+10) баллов в 46 играх в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 17:00.
На его счету также 51 силовой прием и 70 блоков – в обеих номинациях Любушкин занимает 3-е место в «Старс».
Сегодня Илья (20:33, 3:07 – в меньшинстве, «+2») отметился 4 блоками и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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