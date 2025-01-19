«Рейнджерс» – фаворит на звание разочарования сезона по версии авторов The Athletic, «Ванкувер» – 2-й, «Торонто» – 3-й

«Рейнджерс» – главный претендент на звание разочарования года в НХЛ.

В результате опроса авторов The Athletic клуб из Нью-Йорка занял первое место, набрав 88,9% голосов. В тройку также попали «Ванкувер » (7,4% голосов) и «Торонто » (3,7%). Остальные команды не получили голосов.