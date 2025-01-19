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  • «Рейнджерс» – фаворит на звание разочарования сезона по версии авторов The Athletic, «Ванкувер» – 2-й, «Торонто» – 3-й
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«Рейнджерс» – фаворит на звание разочарования сезона по версии авторов The Athletic, «Ванкувер» – 2-й, «Торонто» – 3-й

«Рейнджерс» – главный претендент на звание разочарования года в НХЛ.

В результате опроса авторов The Athletic клуб из Нью-Йорка занял первое место, набрав 88,9% голосов.

В тройку также попали «Ванкувер» (7,4% голосов) и «Торонто» (3,7%).

Остальные команды не получили голосов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
logoРейнджерс
logoТоронто
logoВанкувер
logoНХЛ
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