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  • Миллер о возможном обмене в «Рейнджерс»: «Не знаю, что сказать. Я планирую быть игроком «Ванкувера» сегодня, завтра. Что произойдет, то произойдет»
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Миллер о возможном обмене в «Рейнджерс»: «Не знаю, что сказать. Я планирую быть игроком «Ванкувера» сегодня, завтра. Что произойдет, то произойдет»

Джей Ти Миллер прокомментировал информацию о возможном обмене.

Ранее сообщалось, что «Ванкувер» и «Рейнджерс» были близки к сделке по обмену 31-летнего форварда в субботу, однако переговоры были приостановлены.

Миллер вышел на игру с «Эдмонтоном» (3:2) и сделал две голевые передачи.

«Честно говоря, я не знаю, что сказать. У меня нет хорошего ответа для вас. Я просто стараюсь сосредоточиться на каждой игре. Я не собираюсь в это углубляться. Я планирую быть игроком «Кэнакс» сегодня, завтра. Что произойдет, то произойдет. Я сосредоточен на следующей игре», – сказал Миллер.

Контракт Миллера со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 8 млн долларов действует до конца 2028 года и включает полную защиту от обмена. С момента перехода в 2019 году он набрал 433 очка в 399 играх за «Кэнакс».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Score
logoДжей Ти Миллер
logoНХЛ
logoВанкувер
logoРейнджерс
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