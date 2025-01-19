Миллер о возможном обмене в «Рейнджерс»: «Не знаю, что сказать. Я планирую быть игроком «Ванкувера» сегодня, завтра. Что произойдет, то произойдет»
Джей Ти Миллер прокомментировал информацию о возможном обмене.
Ранее сообщалось, что «Ванкувер» и «Рейнджерс» были близки к сделке по обмену 31-летнего форварда в субботу, однако переговоры были приостановлены.
Миллер вышел на игру с «Эдмонтоном» (3:2) и сделал две голевые передачи.
«Честно говоря, я не знаю, что сказать. У меня нет хорошего ответа для вас. Я просто стараюсь сосредоточиться на каждой игре. Я не собираюсь в это углубляться. Я планирую быть игроком «Кэнакс» сегодня, завтра. Что произойдет, то произойдет. Я сосредоточен на следующей игре», – сказал Миллер.
Контракт Миллера со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 8 млн долларов действует до конца 2028 года и включает полную защиту от обмена. С момента перехода в 2019 году он набрал 433 очка в 399 играх за «Кэнакс».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Score
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