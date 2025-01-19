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  • Перлини об уходе из «Спартака»: «Адаптация в новой стране и лиге далась сложнее, чем я ожидал. КХЛ очень сильная – зря кто‑то из иностранцев думает, что можно легко в ней заиграть»
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Перлини об уходе из «Спартака»: «Адаптация в новой стране и лиге далась сложнее, чем я ожидал. КХЛ очень сильная – зря кто‑то из иностранцев думает, что можно легко в ней заиграть»

Брендан Перлини поделился подробностями ухода из «Спартака».

Ранее стало известно, что контракт 28-летнего нападающего с клубом расторгнут по инициативе игрока. На его счету было 1 очко в 4 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

«Хотел бы сказать спасибо хоккейному клубу «Спартак»: тренерскому штабу, руководству, всей команде и болельщикам за теплый прием. Я видел много клубов и могу с уверенностью сказать, что в «Спартаке» организация на самом высоком уровне.

Для меня создали прекрасные условия, но, к сожалению, адаптация в новой стране и новой лиге далась мне сложнее, чем я ожидал. КХЛ очень сильная лига, и зря кто‑то из иностранцев думает, что можно легко и с ходу в ней заиграть.

Я попросил у клуба разрешить мне вернуться домой, и очень благодарен за то, что меня поняли и пошли навстречу. Так иногда случается в хоккее. Я получил важный опыт.

Верю, что у «Спартака» все получится. У команды огромный потенциал, впереди только победы», – заявил бывший форвард красно-белых Брендан Перлини.

Форвард «Спартака» Беляев: «Истинный болельщик всегда поддерживает команду. Те, которым что‑то не нравится – могут выйти на лед во дворе и показать, что умеют»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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психология
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logoБрендан Перлини
болельщики
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