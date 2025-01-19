Лехконен с 2+2, Форсберг с 2+2 и Найт с шатаутом – звезды дня в НХЛ
Арттури Лехконен, Филип Форсберг и Спенсер Найт – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Флориды» Спенсер Найт, засушивший «Анахайм» (3:0) при 34 отраженных бросках.
Вторая звезда – форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Миннесотой» (6:2).
Первая звезда – форвард «Колорадо» Арттури Лехконен с 4 (2+2) очками в матче против «Далласа» (6:3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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