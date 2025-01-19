Мэттьюс впервые в карьере в НХЛ забил в меньшинстве. У него 18 шайб в 32 играх в сезоне и 7 в 8 – в 2025 году
Остон Мэттьюс впервые в карьере в НХЛ забил в меньшинстве.
Форвард «Торонто» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (7:3).
В третьем периоде команды играли 4 на 4 после удалений Дэвида Савара («Канадиенс») и Мэттью Найза («Лифс»). Мэттьюс забил через 5 секунд после выхода Савара на лед.
Гол стал для Остона 386-м в 594 играх в рамках регулярок (из них в большинстве – 99, в меньшинстве – 1).
В текущем сезоне Мэттьюс забросил 18 шайб в 32 играх, в том числе 7 – в 8 матчах в 2025-м календарном году.
По числу голов с 1 января трехкратный обладатель «Морис Ришар Трофи» делит 2-е место в лиге с Диланом Ларкином из «Детройта» (7 в 8 играх) и уступает только Давиду Пастрняку из «Бостона» (8 в 8).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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