Бардаков о пресс-конференциях Ротенберга: «Популяризируется хоккей. Кто-то радуется, кто-то обзывается. Людей привлекает это все. И черный пиар может быть»

Захар Бардаков высказался о пресс-конференциях Романа Ротенберга.

– Читаете ли то, что пишут про СКА в СМИ? Клуб пару дней назад выступил с заявлением против фэйкньюс и недобросовестной шумихи в СМИ в свой адрес.

– Да я вообще ничего подобного не читаю. Я спокойненько после игры себя стараюсь вести. Игра есть игра.

Пусть пишут. Мне это вообще не интересно. Ни про меня, ни про кого-то еще. Без разницы, что пишут.

– Смотрите ли вы пресс-конференции после матчей СКА? Я про те, на которых вы не присутствуете.

– Нет. Да и те, на которых я бываю, тоже не пересматриваю. От них все раздувается, много обсуждается. Стараюсь абстрагироваться от этого.

Я прихожу домой, у меня там полно дел своих. Зачем я буду тратить на это энергию.

– Но к ним всегда большое внимание. Приятно вам, что Роман Ротенберг так популярен?

– Это же хорошо. Популяризируется таким образом хоккей. Кто-то радуется, кто-то обзывается. Людей привлекает это все.

Злость тоже привлекает людей. Кто-то пиарится. И черный пиар может быть, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков .