Бардаков о Ротенберге после 0:5 от «Спартака»: «Не сказал бы, что общался с агрессией. Спокойно и сдержанно сказал забыть игру, позже разобрать ошибки»

Захар Бардаков прокомментировал поражение СКА от «Спартака».

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла со счетом 0:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Второй период провалили. Мы куда-то побежали отыгрываться, период вообще 0:10 мог закончиться. Спасибо Артемию Плешкову , что подтащил нас.

– В третьем периоде пошла игра «бей-беги», много выходов один на один. Была установка больше рисковать?

– Такой установки не было, но понятно, что при 0:5 играешь рискованно. Уже и защитники побежали вперед. Нужно было рисковать, поэтому такая игра и получилась.

– Впереди сложный месяц: дважды «Локомотив», дважды «Динамо», «Салават Юлаев» и «Северсталь». Закладывается ли подготовка под столь сложный график?

– В следующих играх как раз нужно «отмазаться» за поражение от «Спартака». Нужно забыть эту игру и идти дальше.

– Что после поражения сказал главный тренер?

– Не сказал бы, что общался с агрессией. Наоборот даже. Спокойно и сдержанно сказал забыть игру, со спокойной головой позже разобрать ошибки. Завтра-послезавтра все обсудим, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.

Ротенберг в 10-й раз в сезоне заменил вратаря СКА по ходу матча. Петербуржцы одержали 3 победы