Заврагин об атмосфере в СКА: «Позитивная. Нет негатива, все друг друга подбадривают. Бывают моменты, когда просто не идет игра. Надо через это пройти»

Егор Заврагин рассказал об атмосфере в СКА.

Команда тренера Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд.

– Четыре поражения подряд, негатив от болельщиков и СМИ. Как переживаете эту ситуацию?

– Разбираем ошибки и настраиваемся на каждый следующий матч.

– Какая атмосфера царит внутри команды?

– Позитивная. Не то что нам без разницы, проигрываем мы или выигрываем. Просто оптимизм должен быть всегда с командой.

Нет негатива, все друг друга подбадривают, поддерживают. Всегда бывают такие моменты, когда у команды просто не идет игра. Надо через это пройти.

– Есть ли понимание, как выйти из кризиса?

– Мы все понимаем, будем доказывать игрой, – заявил голкипер СКА Егор Заврагин .