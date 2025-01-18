Заврагин об атмосфере в СКА: «Позитивная. Нет негатива, все друг друга подбадривают. Бывают моменты, когда просто не идет игра. Надо через это пройти»
Егор Заврагин рассказал об атмосфере в СКА.
Команда тренера Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд.
– Четыре поражения подряд, негатив от болельщиков и СМИ. Как переживаете эту ситуацию?
– Разбираем ошибки и настраиваемся на каждый следующий матч.
– Какая атмосфера царит внутри команды?
– Позитивная. Не то что нам без разницы, проигрываем мы или выигрываем. Просто оптимизм должен быть всегда с командой.
Нет негатива, все друг друга подбадривают, поддерживают. Всегда бывают такие моменты, когда у команды просто не идет игра. Надо через это пройти.
– Есть ли понимание, как выйти из кризиса?
– Мы все понимаем, будем доказывать игрой, – заявил голкипер СКА Егор Заврагин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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