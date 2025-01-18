Тамбиев о 2:5 от «Ак Барса»: «Моментов создали на два матча. Лучше бы соотношение бросков было наоборот, проигрывать было бы не так обидно»

Леонид Тамбиев подвел итоги матча против «Ак Барса» (2:5).

«Сложно комментировать такой матч. Много что понравилось, много что устраивает, но не понравился, конечно, результат, концентрация в завершении [атак].

Моментов создали на два матча, в два с половиной раза перебросали соперника, владели инициативой. Но инициатива – это еще не все. «Ак Барс » – опытная команда, выжала максимум из тех моментов, что создала, показала нам, как надо реализовывать моменты.

Нужно сделать правильные выводы, это не так просто. В следующем матче постараемся сыграть на положительный результат.

В третьем периоде играли в три звена, ничего не меняли – у команды шла игра, мы не мешали. Было видно, что ребята играют на кураже и везде превосходят соперника, но реализации не было. И указывать им, как забивать, чуть-чуть неправильно, они сами должны поймать этот фокус.

Лучше бы соотношение бросков было наоборот, тогда проигрывать было бы не так обидно», – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .