Тамбиев о 2:5 от «Ак Барса»: «Моментов создали на два матча. Лучше бы соотношение бросков было наоборот, проигрывать было бы не так обидно»
«Сложно комментировать такой матч. Много что понравилось, много что устраивает, но не понравился, конечно, результат, концентрация в завершении [атак].
Моментов создали на два матча, в два с половиной раза перебросали соперника, владели инициативой. Но инициатива – это еще не все. «Ак Барс» – опытная команда, выжала максимум из тех моментов, что создала, показала нам, как надо реализовывать моменты.
Нужно сделать правильные выводы, это не так просто. В следующем матче постараемся сыграть на положительный результат.
В третьем периоде играли в три звена, ничего не меняли – у команды шла игра, мы не мешали. Было видно, что ребята играют на кураже и везде превосходят соперника, но реализации не было. И указывать им, как забивать, чуть-чуть неправильно, они сами должны поймать этот фокус.
Лучше бы соотношение бросков было наоборот, тогда проигрывать было бы не так обидно», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
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